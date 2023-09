I carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato le indagini per risalire alle cause della morte di un trentacinquenne operatore marittimo, di origini marsalesi, ma da anni residente nella città del faro. L’uomo è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in corso Serrovira.

Se è stato un malore improvviso o altro sarà l’ispezione medico-legale a stabilirlo. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco che si sono occupati di aprire la porta. Ma per lo sfortunato pescatore non c’era già più nulla da fare. Del fatto è stata informata la Procura di Agrigento.