Ha rischiato la vita un diciassettenne siciliano attualmente agli arresti domiciliari per questioni di droga in una comunità per minori della provincia agrigentina. Il ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver ingerito un ovulo di cocaina dal peso di trenta grammi. Tutto quanto ha avuto inizio l’altra sera quando un operatore della struttura ha chiamato il 118 dicendo di un ragazzo con dei fortissimi dolori addominali.

I soccorritori lo hanno prima accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, e da lì poco più tardi trasferito al nosocomio “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove i medici hanno rimosso chirurgicamente l’ovulo contenente cocaina. La polizia, avvisata dell’accaduto, ha avviato l’attività investigativa mirata a ricostruire l’incredibile vicenda.

Il personale medico ha accertato che quell’involucro lo aveva inghiottito addirittura un mese fa causandogli l’altra sera un blocco intestinale.

