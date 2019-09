Giovane centauro ferito in un incidente stradale

Un ventiseienne di Agrigento è rimasto ferito in un scontro, che si è verificato, all’altezza del viale Sicilia, e la vicina via Mazzini. Il giovane si trovava alla guida di uno scooter Piaggio Liberty 125, entrato in collisione con un’autovettura Lancia Y, condotta da un trentenne.

L’impatto è stato violento. Il centauro è stato trasportato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo, ma per fortuna non versa in gravi condizioni. Illeso l’automobilista.

Sul posto si sono portati gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale. Ancora sconosciute le cause del sinistro.