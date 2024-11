Sorpreso a sfrecciare ad alta velocità. Una volta fermato, l’auto è risultata senza la copertura assicurativa. All’improvviso, è andato in escandescenze, cominciando a insultare i carabinieri con frasi oltraggiose e offensive, per poi minacciarli di morte: ‭”Vi ammazzo”. Non è stato facile riportarlo alla ragione.

Il protagonista della vicenda, un venticinquenne pescatore di Licata, è finito nei guai. I militari dell’Arma della Compagnia cittadina, lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico ufficiale.

Tutto quanto si è verificato, l’altra notte, nei pressi di via Egitto, mentre una pattuglia dell’Arma era impegnata in un posto di controllo. Alla richiesta di esibire i documenti, il giovane, non ci ha più visto. I militari dell’Arma hanno dovuto faticare non poco per placare gli animi e convincere il pescatore a calmarsi.

