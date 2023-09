Le Giornate Siciliane della Prevenzione Cardio e Cerebrovascolare: Un Evento Imperdibile con un Testimonial d’Eccellenza, Gianfranco Jannuzzo

È con grande piacere che annunciamo il ritorno delle Giornate Siciliane della Prevenzione Cardio e Cerebrovascolare, un evento tanto atteso che mette al centro la salute del cuore e della mente. Questo evento è coordinato dal rinomato esperto in medicina, il Dottor Giuseppe Caramanno, e avrà luogo nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2023 presso Piazza Cavour ad Agrigento, con l’organizzazione di Omnia Congress.

Ma c’è un motivo in più per non perdere queste giornate dedicate alla prevenzione: il testimonial d’eccellenza, Gianfranco Jannuzzo, sarà presente per sostenere questa causa fondamentale per la nostra salute.

Le Giornate della Prevenzione offrono a tutti un’opportunità unica di prendersi cura del proprio benessere. Durante il 6 e il 7 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, e l’8 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00, sarà possibile effettuare uno screening gratuito delle malattie cardiovascolari.

Questo è un momento prezioso per verificare lo stato di salute del cuore e del cervello, e ottenere consigli utili per una vita più sana e attiva. L’evento è organizzato con grande impegno da Omnia Congress in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Agrigento, che mette al primo posto la salute della comunità.

L’aggiunta di Gianfranco Jannuzzo come testimonial d’eccellenza è un riconoscimento dell’importanza della prevenzione cardiovascolare e cerebrovascolare. La sua presenza conferisce una nota di prestigio all’evento e ispira tutti noi a prendere sul serio la salute del cuore e della mente.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento unico nel suo genere. Le Giornate Siciliane della Prevenzione Cardio e Cerebrovascolare, organizzate da Omnia Congress, sono un momento in cui la comunità si unisce per preservare la propria salute e apprendere come mantenere il cuore e il cervello in ottima forma.

Testimonial Gianfranco Jannuzzo

La prevenzione è la chiave per una vita lunga e sana, e queste giornate sono l’opportunità perfetta per iniziare o continuare il tuo percorso verso il benessere. Non mancate! #Prevenzione #Salute #Cuore #Cervello #Agrigento #GianfrancoJannuzzo #OmniaCongress