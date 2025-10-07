Presentate oggi alla Questura di Agrigento le Giornate Fai d’autunno 2025 in programma l’11 e il 12 ottobre prossimi. La conferenza stampa si è tenuta questa mattina. Anche la Polizia di Stato sarà protagonista dell’iniziativa con l’apertura straordinaria della Sala espositiva e del sito archeologico ubicato all’interno del Complesso della Polizia di Stato “D. Anghelone” di via Crispi, un’occasione per valorizzare un patrimonio spesso poco conosciuto ma di grande valore storico. Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, è onorato dalla possibilità di partecipare alle” Giornate Fai”, sottolineando l’importanza della collaborazione tra Istituzioni per la promozione culturale dei beni presenti sul territorio. La conferenza stampa è stata aperta dai saluti del prefetto Salvatore Caccamo che ha sottolineato l’importanza della valorizzazione del territorio aperta anche e soprattutto alle nuove generazioni.

Alla presentazione del programma, presenti anche il presidente del Libero consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino, don Giuseppe Pontillo, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Nicola De Tullio, il comandante provinciale della Guardia di finanza Gabriele Baron, l’assessore alla cultura del Comune di Agrigento Sandro Montalbano, Giulia Criscenzo per il Giardino della Kolimbetrha, e Ruber Russo responsabile Fai Giovani. La conferenza si è conclusa con l’intervento di Giuseppe Taibi, capo delegazione Fai di Agrigento, che ha illustrato nel dettaglio il programma delle Giornate Fai d’Autunno. Nel suo intervento ha rivolto un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e a tutti gli Enti coinvolti per la piena disponibilità e la preziosa collaborazione offerta.

I beni visitabili sabato e domenica prossimi, saranno la caserma Anghelone, oggi sede della Polizia di Stato, in via Francesco Crispi che possiede al suo interno un sito archeologico, risalente ad un periodo antecedente alla fondazione della stessa città di Akragas; la Caserma Carabinieri Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale Carabinieri, palazzo costruito nel 1896 da Giovanni Vadalà, fervente e ricco commerciante di zolfo, successivamente acquistato dal Consiglio Provinciale per “destinarlo a caserma dei carabinieri.

E ancora il Monastero di Santo Spirito, un complesso chiaramontano in pieno centro storico di Agrigento che ha rappresentato per moltissimo tempo il fulcro centrale della vita sociale della città antica, la chiesa di Santa Croce costruita su una precedente chiesa medievale che esisteva accanto all’ospedale di Santa Croce, realizzato dai Chiaramonte e la chiesa di Santa Caterina situata nel contesto del quartiere arabo di Agrigento, un piccolo gioiello stilistico rappresenta una delle Chiese più rappresentative della città.

Non mancheranno, infine, aperture di grande valore civile ed educativo e un’attenzione particolare verrà riservata alla tutela dell’ambiente e dell’acqua, alla sostenibilità e al racconto di esempi virtuosi di riuso adattivo, che vede il recupero, con nuove funzioni, di edifici e spazi dismessi, trasformati in nuove risorse per la comunità, pur mantenendo la loro identità storica, come il Giardino della Kolimbethra. Per i dettagli e gli orari si può consultare il sito www.fondoambiente.it.

