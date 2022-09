Giornate di spiritualità a Pergusa

Si è concluso nell’Oasi Francescana di Pergusa una “Quattro giorni” di spiritualità della Comunità Cristiani nel Mondo (CCnM)–Discepole del Redentore che opera nei locali dell’ex Seminario Vescovile Minore di Favara, oggi “Casa dell’Accoglienza Papa Giovanni”.

A suggerire le riflessioni è stato don Luca Saraceno dell’arcidiocesi di Siracusa, gia Rettore del Santuario Madonna delle Lacrime, ed in atto Parroco a Solarino, oltre che docente di Filosofia nel Seminario interdiocesano di Catania, con inacarichi pastorali anche a livello regionale .

In un locale accogliente e distensivo, come l’Oasi Francescana di Pergusa, con la continua discreta regìa di don Saverio Pititteri, si sono vissute giornate intense di silenzio, spiritulaità e riflessione sul capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. In cui – come è noto – c’è davvero il testamento di Gesù, le sue ultime parole, quasi una sintesi di tutto il messaggio evangelico, che don Luca ha fatto quasi sensibilmente gustare, spiegando versetto per versetto, con incredibile passione umana e non comune perizia esegetica, tenendo sempre avvinta l’attenzione di tutti durante le due riflessioni giornaliere, del mattino e del pomeriggio. Incontri davvero formativi di approfondimento del messaggio di Gesù, che sicuramente segneranno il cammino umano, spirituale e formativo delle 11 partecipanti, a cui volentieri si sono uniti due sacerdoti, che normalmente, per ragioni di ministero, risiedono nei locali dell’ex-Seminario