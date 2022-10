“Giornata Mondiale dell’Alimentazione”, al Montalcini si punta alla sensibilizzazione

Il 16 ottobre si celebra la “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” per ricordare l’anniversario della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), istituita a Québec il 16 ottobre 1945. Una ricorrenza che vuole aumentare la consapevolezza su come le scelte alimentari possano trasformare non solo la nostra salute ma anche l’ambiente. L’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, diretto da Luigi Costanza, ha voluto dedicare un’intera settimana alla sensibilizzazione delle alunne e degli alunni, al rispetto della risorsa alimentare e alla promozione di comportamenti alimentari virtuosi per evitare lo spreco. “Ci sono tanti Paesi poveri nel mondo bisognosi di aiuto.Per l’intera settimana le alunne e agli alunni hanno consumato prodotti sani e genuini, per concludere con un momento di convivialità… perché il cibo è anche condivisione!”, ha detto il dirigente Costanza.