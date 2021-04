Giornata Jazz: al via maratona musicale dai siti UNESCO

Il 30 aprile rappresenta dal 2011 un momento importante per presentare, in tutto il mondo, progetti ed idee che si richiamano ad una delle maggiori forme di espressione artistica del Novecento, il jazz. Promossa dal musicista Herbie Hancock e subito raccolta e sostenuta dall’Unesco, questa giornata ha avuto un immediato e notevole sviluppo, tanto da essere celebrata in tutto il mondo con migliaia di iniziative. L’Italia ha partecipato, da sempre, a questa giornata con diverse iniziative (concerti, incontri, momenti di sensibilizzazione) trovando l’immediata disponibilità degli operatori. L’Associazione I-Jazz intende quindi portare avanti la programmazione anche in Italia di una importante giornata di riferimento per il mondo del jazz, nonostante le forti limitazioni dovute dalla pandemia da Covid-19, che faccia da trampolino di lancio per un progetto nazionale (verrà presentato entro la fine di maggio) di valorizzazione del connubio tra musica jazz e patrimonio Unesco, unendo le migliori energie, i luoghi di eccellenza, le idee. Il programma promosso dalla associazione, con il sostegno del ministero della Cultura, degli associati e delle amministrazioni locali, per questo International Jazz Day 2021 si articola in sei eventi musicali che andranno online in diretta streaming sulla pagina facebook dell’associazione, a partire dalle ore 18. La piccola maratona musicale di oggi verrà inaugurata dal giovanissimo chitarrista siciliano Matteo Mancuso, in trio, direttamente dal giardino della Kolymbethra, nel cuore del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, per poi spostarsi nel centro storico della città di Matera con il prestigioso duo composto da Ettore Fioravanti (batteria) e Marco Colonna (clarinetti). Seguirà un altro importante duo come quello formato da Javier Girotto (sax) e Vince Abbracciante (fisarmonica) che suoneranno nella suggestiva Villa Medicea di Cerreto Guidi (Firenze). Il quarto appuntamento vedrà come protagonisti la palladiana Villa Emo a Fanzolo di Vedelago (Treviso) e l’originale progetto StraborDante, un viaggio musicale nell’Inferno dantesco della Divina Commedia, con il sound degli XYQuartet di Nicola Fazzini (sax alto), Alessandro Fedrigo (basso elettrico) Saverio Tasca (vibrafono) e Luca Colussi (batteria), insieme all’inconfondibile voce di John De Leo. Dal Veneto questo immaginario viaggio artistico si sposterà in Piemonte, nella splendida Basilica del Sacro Monte di Varallo (Vercelli), dove il trombettista Luca Aquino si esibirà in un prezioso e originale solo. Chiuderanno questa prestigiosa “kermesse” digitale Gianluca Petrella e Pasquale Mirra, con l’esibizione in duo presso il Palazzo Ducale di Urbino. Il programma dei concerti intende promuovere il connubio perfetto tra la musica jazz di qualità e il prestigio delle sedi Unesco in Italia, andando a costruire una iniziativa unica che mette insieme dal Nord al Sud Italia alcuni dei più preziosi luoghi del patrimonio nazionale di sei regioni e importanti musicisti del jazz italiano. (red) 301057 APR 21