Si è svolta nell’Aula Magna della sede centrale del Liceo Politi in via Acrone il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento, la giornata internazionale per l’eliminazione di ogni forma di violenza sulle donne. Il Politi e il Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento nella giornata di ieri hanno promosso un convegno volto a sensibilizzare gli studenti rispetto al tema della difficile libertà delle donne tra violenze e modelli culturali, nella consapevolezza che la scuola sia il luogo cruciale per la prevenzione e per il diffondersi di una cultura di pari opportunità, di contrasto alla violenza sulle donne e del rispetto.

L’iniziativa è nata dalla necessità di attuare una campagna informativa e di sensibilizzazione che rivesta un ruolo centrale in un processo di cambiamento culturale e sociale, superando gli stereotipi culturali legati al ruolo maschile e femminile riaffermando il rispetto dei valori umani e sociali che stanno alla base della civiltà e dei diritti umani.

Dopo il saluto introduttivo del Dirigente Scolastico Prof.ssa Santa Ferrantelli, della referente delle attività, la Prof.ssa Angela Rancatore e delle autorità presenti, il Vice Prefetto Aggiunto Dott.ssa Cinzia Belvedere , il Vice Questore Dott.ssa Chiara Sciarabba, il Tenente Alberto Santino, l’assessore Gioacchino Alfano, sono intervenuti la fotografa iraniana Shadi Samangani che ha illustrato la mostra allestita in Aula magna “Lettera alle mie figlie”, e la triste realtà vissuta dalle donne iraniane, il Dott. Giorgio Patti sociologo responsabile del servizio di sociologia ASP1 Agrigento, che ha affrontato con gli studenti il tema della prevenzione, la Dott.ssa Antonella Gallo Carrabba sociologa e l’Avv. Sabina Schifano del Centro Antiviolenza Antistalking Telefono Aiuto che hanno presentato una realtà ahimè attuale, quella in cui ancora troppe donne sono vittime di violenza e discriminazioni tra le mura domestiche, sul posto di lavoro e nella società e l’importanza di “conoscere” per “proteggersi”.

Commovente poi la testimonianza della signora Giovanna, la madre di Antonella uccisa per mano del suo ex fidanzato. In aula Magna è risuonato forte il suo monito ai giovani a denunciare, a parlare con i familiari, gli insegnanti, a chiedere aiuto e a non rimanere in silenzio.

Nel corso della mattinata inoltre due collegamenti Meet hanno arricchito la manifestazione, quello con l’onorevole Martina Semenzato, Presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, e quello con la Questura di Vibo Valentia con il poliziotto Vincenzo Maria Tripodi che nel 2020 ha salvato una donna in pericolo dopo aver intercettato una telefonata in cui la donna, sotto minaccia in casa, chiamava chiedendo una “pizza”.

Non sono mancati gli interventi artistici degli studenti .

La manifestazioni rientra tra le iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si concluderanno sabato 25 novembre al Palacongressi di Agrigento alle ore 17:30 “Voglio esserci anch’io”.