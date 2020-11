Giornata internazionale per l’eliminazione della  violenza contro le donne, iniziative al Liceo Empedocle

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) gli alunni del Liceo classico e musicale Empedocle, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Marika Helga Gatto, avvieranno, in modalità a distanza, momenti di dibattito e di discussione, aule virtuali di riflessione, di approfondimento e di ricerca, incontri con l’autore, incontri con esperti e letture drammatizzate opportunamente guidati dai loro docenti. L’emergenza sanitaria non è stata un ostacolo, gli alunni del Liceo Empedocle sono sempre desiderosi di vivere esperienze formative e di arricchimento personale.