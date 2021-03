Giornata internazionale della donna, iniziativa in via Atenea

E’ stata presentata ad Agrigento , in via Atenea, a Porta di Ponte la mostra dedicata alla giornata internazionale della Donna. L’idea , realizzata a cura del Pirandello stable festival di Mario Gaziano, è la seconda iniziativa in continuità con la mostra dedicata al Centenario della nascita di Leonardo Sciascia. “Via Atenea diventa in tal modo- commenta il direttore artistico Mario Gaziano- una sorta di Galleria “en plen air “. 10 poeti agrigentini, di origine e di adozione, e 10 fotografi d’arte, sono stati invitati dal Maestro Angelo Pitrone. Poesie e fotografie d’arte naturalmente si ispiraano alla figura di “DONNA E DINTORNI”.

La mostra resterà allestita dall’8 al 15 Marzo.