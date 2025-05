Nel piazzale Aster, a San Leone, i polizotti della Divisione Anticrimine e della sezione Volanti della Questura, alla presenza del commissario capo Giuseppe Garro, hanno preso parte alla Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Un tema molto caro alla Polizia di Stato. “Ascoltiamo i bambini e gli adolescenti, per prevenire gli allontanamenti volontari – si legge in una nota della Questura di Agrigento -. Segnalare immediatamente qualunque caso di scomparsa: il tempo è fondamentale! 116000 è il numero del servizio gratuito di segnalazione dei casi di scomparsa e di avvistamento di bambini e adolescenti minorenni, gestito in Italia dal Ministero dell’Interno tramite il telefono azzurro”

