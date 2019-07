Giornata di studi Architettura e ambiente costruito

Si svolgerà mercoledì 24 luglio, presso il Monastero di Santo Spirito di Agrigento, la Giornata multidisciplinare di studi dal titolo “Architettura e ambiente costruito”, che vedrà la partecipazione di diversi docenti, molti dei quali, saranno impegnati il prossimo anno accademico 2019/2020 ad Agrigento all’interno del Corso di laurea in Architettura e ambiente costruito della classe di laurea L17 in Scienze dell’Architettura. L’evento che avrà inizio alle ore 9.00 con i saluti delle autorità istituzionali e universitarie, prevede due sessioni, mattutina e pomeridiana. L’evento coinvolgerà anche ex studenti laureatisi in Architettura ad Agrigento negli anni scorsi. Gli argomenti che saranno trattati riguarderanno aspetti molteplici del territorio, della città e dell’architettura, temi che il corso di laurea affronterà all’interno del proprio ordinamento di studi. L’iscrizione alla prova di ammissione al Corso di laurea in Architettura e ambiente costruito con sede ad Agrigento, scade il 25 luglio 2019, il bando è scaricabile dal portale web Unipa.