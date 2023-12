Giornata di Studi al Liceo Empedocle di Agrigento: Introduzione all’Archeologia come Scienza al Servizio della Società

Nella mattinata di oggi, venerdì 1 dicembre 2023, gli studenti delle classi IVA, IC, IE, IF del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento hanno preso parte attivamente alla “Giornata di Studi – Introduzione all’Archeologia: una scienza al servizio della società“. Tenutosi presso l’Aula Magna della sede centrale del Liceo, l’evento ha visto il coinvolgimento degli alunni in interviste dirette realizzate dagli studenti che seguono il corso di giornalismo presso il Liceo Empedocle. La relazione è stata condotta dall’archeologo Dott. Dario Scarpati, proveniente dall’USR Sicilia, il quale ha condiviso approfondimenti e conoscenze riguardo al ruolo cruciale dell’archeologia come disciplina al servizio della comunità e della società nel suo complesso. Presente all’evento la dirigente Marika Helga Gatto, che ha sostenuto e valorizzato l’iniziativa in linea con l’approccio educativo del Liceo Empedocle verso la multidisciplinarietà e la valorizzazione delle scienze umanistiche.

Le interviste realizzate dagli studenti del corso di giornalismo

Dario Scarpati è un archeologo laureato presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. La sua carriera include un impegno significativo nell’ambito dell’operatore per le disabilità in diverse istituzioni tra cui la Croce Rossa Italiana (CRI) e altri centri riabilitativi. Si è specializzato negli studi di museologia accessibile sin dagli anni ’90, svolgendo un ruolo di coordinatore della Commissione Tematica “Accessibilità Museale” presso ICOM-Italia per dieci anni, dal 2007 al 2017.

Tra le sue esperienze professionali più significative, ha diretto il Museo Civico di Poggio Mirteto (RI) dal 1998 al 2008, concentrandosi sulla sperimentazione e la promozione dell’accessibilità museale attraverso due Giornate di Studio coinvolgenti professionisti dei settori sociale, culturale e medico. Scarpati ha partecipato attivamente a progetti e laboratori in Italia e all’estero, includendo città come Roma, Mantova, Palermo, Guimaraes, Lubiana, Maribor, Antakya, Timisoara, e altri.

La sua vasta esperienza ha spaziato in molteplici campi: ha collaborato con centri di riabilitazione per persone con disabilità cognitive e relazionali, ha partecipato a campagne di scavo archeologiche in Slovenia e Giordania, ed è stato coinvolto in progetti inclusivi che coinvolgono centri e musei in diversi paesi come Slovenia, Romania, Portogallo e Turchia.

Negli ultimi anni, ha ampliato la sua attività coinvolgendo istituti di pena minorili, utilizzando l’archeologia e il teatro come strumenti di relazione e di sviluppo delle potenzialità degli ospiti. È autore di numerose pubblicazioni e articoli sulla museologia accessibile, integrando la sua conoscenza archeologica con la sua missione di rendere i luoghi culturali più inclusivi e accessibili a un pubblico più ampio.