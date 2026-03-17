Oggi si celebra la 165esima Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. “Il 17 marzo 1861- dice il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli -inizio’ finalmente il percorso di unificazione nazionale”.

“ La ricorrenza – aggiunge Nigrelli – celebra i valori che fondano la nostra Repubblica: l’Unità del Paese ed i simboli di identità, libertà e democrazia.

Il Tricolore rappresenta la storia, i sacrifici e le speranze di generazioni di italiani. Custodirne il significato significa guardare al futuro con spirito di unità e di pace”.

Comitini è il paese dove per la prima volta in provincia di Agrigento è stata fatta sventolare la bandiera tricolore, durante una sommossa che costò la vita a diversi patrioti. Questo gesto di dedizione per la Patria ha indotto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a concedere alla piccola comunità di Comitini il titolo di città. Comitini è così diventata la Città Tricolore più piccola d’Italia.

“Questa giornata di festa – conclude Nigrelli – invita soprattutto i giovani a conoscere la storia nazionale e a comprendere l’importanza delle istituzioni democratiche. Oggi celebrare questa giornata significa riconoscere che l’Unità non è solo un fatto del passato, ma un impegno quotidiano e continuo”.

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