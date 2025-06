Sabato e domenica evento del Coni, con attività in 50 discipline. C’è anche Agrigento tra i nove Comuni siciliani che si preparano a festeggiare la Giornata nazionale dello sport, con attività per tutte le età in cinquanta discipline, fra tradizionali, inclusive, emergenti e dimostrative, fra sabato e domenica. Il fitto programma di avvenimenti è stato illustrato, a Catania, da Enzo Falzone, presidente del Coni Sicilia, ai rappresentanti delle federazioni e degli enti di promozione coinvolti.

Ad Agrigento, nel centro polivalente del Villaggio Peruzzo, spazio ad arti marziali, baseball, ciclismo, ginnastica, pallavolo, pesistica, pattinaggio, pallamano, pallacanestro, rugby, tennis, tennistavolo, surfing/skate e scherma.

A Caltanissetta, nel PalaMilan e nel piazzale del PalaCannizzaro, si svolgeranno competizioni di atletica leggera, badminton, basket, calcio, ginnastica artistica, karate, mountain bike, pallamano, pesistica, rugby, scherma, tiro con l’arco, tennis e volley.

A Catania, il Lungomare Artale Alagona ospiterà sfide di bastone siciliano, bocce, hockey su prato, mini golf, offball, laser run, nordic walking, pallavolo, pallacanestro, tamburelli, pickeball, tennis, atletica leggera e arti marziali. Al Polisportivo Comunale di Calascibetta (Enna) esibizioni di arti marziali, calcio, danza sportiva, handball, rugby, tennis, tennistavolo, volley.

A Messina, nella Villa Dante, sabato, si terranno eventi di atletica leggera, baseball, basket, baskin, ginnastica, judo, karate, pallavolo, pilates, scacchi.

A Palermo, presso la Palestra Borgo Nuovo, le attività saranno concentrate nella giornata di sabato: aikido, capoeira, danza sportiva, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, grappling, ju jitsu brasiliano, judo, ju jitsu, karate, lotta, pancrazio, pesi, sumo, tiro con l’arco.

A Ragusa, negli spazi dell’Oratorio Salesiano di Modica, sabato andranno in scena discipline marziali, calcio, ciclismo, pallavolo, tiro con l’arco.

Piazza San Sebastiano a Melilli (Siracusa), sabato, ospiterà eventi di atletica leggera, calcio, ciclismo, karate, pallavolo, tiro con l’arco.

Infine a Trapani, presso la piscina Olimpica, sabato si alterneranno attività di nuoto, triathlon, calcetto, pallavolo, tennistavolo e twirling.

