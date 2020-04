Giornata dell’autismo: anche a distanza, l’istituto Agrigento centro c’è

Anche quest’anno l’istituto comprensivo Agrigento Centro aderisce alla giornata internazionale dedicata all’autismo e lo farà in un modo nuovo, come ci spiega il dirigente scolastico, prof.ssa Anna Gangarossa. “L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede alle scuole di utilizzare un nuovo modo di fare didattica, servendosi del web, e questo non solo per garantire il diritto agli apprendimenti e per mantenere le relazioni all’interno della comunità scolastica, ma anche per continuare a veicolare messaggi di solidarietà su tematiche che ci investono come cittadini. L’attenzione verso certi temi, come quello dell’autismo, viene normalmente posta dalla scuola e trasferita all’interno delle classi, ed e’ giusto- spiega la dirigente- anche in questo momento particolare, dedicare un pensiero gli alunni autistici. La scuola deve sforzarsi, per quanto possibile, di mantenere la “normalità” e la massima attenzione alla sua azione educativa sul tema della diversità, che non consente deroghe o pause, nemmeno di fronte al COVID -19. Anche oggi è suo compito istituzionale, oltre che etico e morale, sensibilizzare l’opinione pubblica e far sentire la sua vicinanza alle persone affette dall’autismo e alle loro famiglie, chiamate, in questo momento, ad affrontare da sole i problemi legati al disturbo. La nostra scuola, con un compito collettivo, Intende manifestare la vicinanza a quei compagni che, in maniera più forte e dolorosa degli altri, stanno vivendo il cambiamento delle loro abitudini e delle loro routine.

Oggi 2 aprile, alle ore 16:00, tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo Agrigento Centro, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, attraverso la classe virtuale e l’apprendimento sincrono, vedranno un cortometraggio sull’autismo realizzato da Pixar e, successivamente, dovranno descrivere quali emozioni e riflessioni abbia suscitato la visione del video. Lo faranno liberamente e creativamente, scegliendo un prodotto da consegnare, tramite il web, ai compagni autistici della classe o della scuola, per far sentire loro che non sono stati dimenticati dalla scuola, ma anche per sperimentare che obiettivo del nostro istituto è quello di essere una comunità educante per tutti, nessuno escluso! Oggi il motto: “Insieme ce la faremo” è dedicato anche all’autismo. In questo momento in cui le aule sono vuote, le nostre menti e i nostri cuori sono sempre pieni di pensieri e di emozioni!