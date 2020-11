Giornata dell’albero: la giunta si tassa per comprare gli arbusti

AGRIGENTO. Ogni anno, il 21 novembre, si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 per valorizzare l’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente. In tal senso il sindaco Franco Miccichè ha fatto istallare tre palme del tipo “Cocos plumosa” nell’aiuola antistante la chiesa della Madonna della Provvidenza in via Manzoni. Un altro albero è stato messo a dimora in un’aiuola vicina. Si tratta di un ulivo che è stato donato dai soci del Leo club Host di Agrigento, rappresentati da Giuseppe Castelli, che con questo gesto, oltre a celebrare la giornata nazionale, vogliono dare anche un segnale dell’impegno fattivo dei Giovani agrigentini nel prendersi cura della città. Gli alberi sono stato donati dal sindaco e dall’intera giunta.