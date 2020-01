Giornata della legalità

Una particolare ed interessante giornata per l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, diretto dal dirigente scolastico prof. Luigi Costanza. Oggi gli alunni delle classi terze hanno infatti incontrato gli amici carabinieri, come ha sottolineato il preside Costanza nel suo intervento.

La giornata è servita per avvicinare sempre più i ragazzi alla benemerita per il prezioso lavoro che svolge in difesa e nel rispetto della legalità e di presidio per la sicurezza.La giornata ha visto gli interventi del capitano Spinelli, del maresciallo Falato e del brigadiere Mazziotti,

Interessante l’intervento del capitano Spinelli, il quale ha risposto in modo efficace alle innumerevoli domande che gli alunni hanno posto incentrando tutto nel rispetto dei valori della legalità e delle regole di civile convivenza. Il dirigente Costanza si è complimentato con gli alunni per la loro maturazione nell’affrontare le tematiche, a testimonianza dell’efficacia dell’azione didattica e formativa che un corpo docente valido e preparato pone in essere per costituire i cittadini del domani.

Tutto ciò a testimonianza del ruolo che riveste nel territorio l’Istituto “Rita Levi Montalcini “, sempre più punto di riferimento per le famiglie che la scelgono per la solida preparazione che i ragazzi ricevono, indispensabile per il loro futuro percorso scolastico come si è vista la massiccia partecipazione per gli open day che la scuola ha organizzato e le già numerose domande di iscrizione già pervenute per il prossimo anno .