Giornata della Filosofia, al Leonardo si inaugura il “Laboratorio del pensiero”

Il 19 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della Filosofia, promossa dall’Unesco. E’ un’occasione che permette di pensare alla filosofia come quella disciplina che rende possibile la riflessione sulla nostra singolarità di uomini e donne e sulla società, vista nella sua dimensione più inclusiva. La filosofia, infatti, apre al dialogo interculturale e al confronto ragionato tra opinioni differenti, aiuta a comprendere le principali sfide contemporanee, creando le condizioni per il cambiamento. Il liceo Scientifico Leonardo questa mattina, 10 novembre, ha celebrato la giornata, anticipandola di qualche giorno, inaugurando per l’occasione il “Laboratorio del pensiero” rivolto agli alunni del biennio. Un’iniziativa che affianca la filosofia alla poesia e all’estetica e che vedrà impegnati docenti e studenti del Leonardo una volta al mese “ per discutere- spiega il dirigente, Patrizia Pilato– su temi vari che toccano tematiche legate all’amore , all’eros. Il primo appuntamento di oggi, con la collaborazione del professor Lo Bue è legato a Leopardi ed è rivolto anche ai genitori; in un altro appuntamento di parlerà del dovere della libertà. Una serie di appuntamenti che si concluderanno con la fine dell’anno scolastico per avviare gli studenti allo studio della filosofia intesa quale disciplina guida da per lo sviluppo di un pensiero critico utile sia nello studio che nella vita”.