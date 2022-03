Giornata della donna, al Politi iniziativa per “riaffermare il rispetto dei valori umani e sociali”

Martedì 8 marzo, in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale dei Diritti della Donna, il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento, insieme all’Istituto Comprensivo Puglisi di Serradifalco – plesso Pirandello di Milena- la Direzione del Distretto Sanitario di Base e il servizio aziendale Sociologia Asp1 di Agrigento, il Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento, ricorderanno sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Il convegno avrà inizio alle 10:30 e si terrà nell’Aula Magna del Liceo Politi in via Acrone. Quest’anno la ricorrenza è segnata dalla guerra e in questi giorni dall’Ucraina arrivano immagini di donne che scappano dal loro paese, con poche cose e gli occhi pieni di lacrime. Donne che prendono per mano i loro bambini e fuggono alla ricerca di riparo. Donne che hanno già provato sulla loro pelle la paura. La paura per i loro figli, per la famiglia, la paura di non farcela a sopravvivere, la paura del futuro. Donne costrette ad abbandonare le loro case, la loro vita da un momento all’altro, costrette a rassicurare i loro bimbi piccoli che non capiscono cosa stia accadendo attorno a loro. Donne che trovano il sostegno, seppur a distanza, delle loro connazionali. Il coraggio è tutto loro, di queste donne che oggi, in Italia e nel resto del mondo, stanno scendendo in piazza contro la guerra, con striscioni e bandiere pro Ucraina. Donne che hanno paura, ma non si abbattono e vogliono continuare a lottare. Accanto al coraggio di queste donne un momento di riflessione sarà rivolto alla resistenza delle donne afghane e il sostegno concreto alla loro lotta vuole rappresentare un punto di ripartenza per la lotta di tutte le donne.

L’ iniziativa mira , dunque, a riaffermare il rispetto dei valori umani e sociali che stanno alla base della civiltà e dei diritti umani e parte dalla necessità di individuare e attuare misure sistematiche e coordinate che agiscano su diversi livelli e in forma sinergica, coinvolgendo i processi di prevenzione, i percorsi di formazione, i percorsi culturali ed educativi.

Nel corso dell’iniziativa verrà presentata la campagna di sensibilizzazione e promozione della salute #LOTTOcontrolaviolenza promossa da ASL Viterbo e Federsanità contro ogni forma di violenza da combattere ogni giorno a cui la nostra scuola ha prontamente aderito accogliendo l’invito dell’ASP1 Agrigento. Al centro della campagna i messaggi chiave sono la lotta ad ogni forma di violenza, l’impegno per la costruzione di un modello culturale basato sul rispetto e la comprensione dell’altro.

Apriranno i lavori la Dirigente Scolastica del Liceo Politi Santa Ferrantelli e la Dirigente dell’Istituto di Milena Valeria Piera Rita. Interverranno il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Vittorio Stingo, il Direttore del Distretto ASP1 Agrigento Dott. Ercole Marchica, il Dirigente Sociologo ASP Giorgio Patti, la Dott.ssa Antonella Gallo Carrabba del Centro Antiviolenza Telefono Aiuto, gli allievi del Liceo Politi e dell’Istituto Comprensivo di Milena.

L’incontro, moderato dalla docente Rancatore, sarà occasione per affrontare con maggior forza un problema che è vivo nella quotidianità di molte donne e che cela diversi volti: quello della guerra, dell’odio razziale, della povertà, ma anche quello di una ‘cultura trasversale’ poco propensa a valorizzare le donne quanto piuttosto a relegarle nel ruolo di vittime.