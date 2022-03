Giornata della donna, al liceo Martin Luther King flash mob anche per le ucraine

Il Liceo Martin Luther King di Favara, diretto da Mirella Vella, in occasione della giornata dedicata alla donna ha organizzato un Falshmob dedicato ai diritti delle donne e idealmente anche alle coraggiose ucraine. Sono stati lanciati in aria palloncini col colore della Bandiera Ucraina. La manifestazione è stata organizzata dalla docente Serenella Randazzo, in collaborazione con il centro Antiviolenza “Gloria”, diretto da Liliana Militello. Le ragazze e i ragazzi dell’indirizzo economico sociale e del Liceo Artistico hanno dato vita ad una performance di grande significato, non solo una coreografia ma una richiesta precisa indicata nei cartelli : ” Noi donne non vogliamo solo mimose ma amore, rispetto , dignità, libertà, parità e uguaglianza”. Soddisfazione del dirigente scolastico per il momento che “ha rappresentato – afferma- non una festa ma un’attività didattica originale ed utile, un momento di sensibilizzazione forte per le nuove generazioni”.