Giornata contro il bullismo, Principato: “la scuola è il luogo in cui il bullo deve essere smontato”

Il comune di Agrigento, con l’assessore alla pubblica istruzione, Gerlando Principato, ha apprezzato il lavoro svolto dalle scuole in occasione della giornata mondiale contro il bullismo. “Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale nella vita dei ragazzi- dice Principato-. Oggi soprattutto, in un momento così delicato in cui la figura del bullo è presente e viva, in cui la discriminazione è sempre più forte e dilagante, in cui l’uso dei socialmedia è divenuto un mezzo per deridere e offedere l’altro. La scuola è il luogo in cui il bullo deve essere smontato, in cui far capire che “è un mendicante d’amore”, bisognoso di attenzioni e il suo atteggiamento è solo una richiesta di aiuto. Grazie al lavoro svolto dai docenti e dalle istituzioni scolastiche. Complimenti al dirigente, Luigi Costanza, e ai suoi insegnanti che hanno mostrato sensibilità e interesse verso un tema così delicato coinvolgendo i loro alunni in attività e riflessioni sull’argomento.”