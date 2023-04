Giornalista morta per malaria: i due processi verso la riunione

Il pubblico ministero Elenia Manno ha chiesto al giudice del Tribunale di Agrigento Antonella Ciraulo, di riunire il procedimento per i tre medici accusati di avere provocato la morte della giornalista e insegnante agrigentina Loredana Guida, deceduta a 44 anni il 28 gennaio del 2020, a causa di una malaria non diagnosticata. Attualmente è in corso di svolgimento il dibattimento a carico di Gioacchino Bruccoleri, medico in servizio alla Guardia Medica, e di Maurilio Castelli, sanitario in servizio all’ospedale di Agrigento. La richiesta riguarda l’imputato Francesco Sciortino, medico curante della donna, la cui posizione inizialmente era stata stralciata, e rinviato a giudizio in un secondo momento. Anche questo processo, incardinato davanti al giudice del Tribunale di Agrigento Manfredi Coffari, è giunto alle primissime battute. L’udienza è stata aggiornata al 26 aprile.