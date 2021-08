Giochi per bambini…c’è chi apparecchia

Quando si assiste a certe scene si rimane a bocca aperta. Ed è quello che è successo ieri sera , 11 agosto, nella zona del lungomare di San Leone dove sono presenti i giochini per bambini. Proprio uno dei giochi è stato trasformato in un tavolino dove qualcuno ha pensato di “apparecchiare” con tanto di panini, bevande, tovaglioli e bicchieri per una cenetta a due passi dal mare. Forse bisognerebbe prevedere qualche tavolo per consentire la merenda dei bambini all’area aperta. Fino adesso nessuno ci aveva pensato?