Giochi per bambini in piazza, ad Agrigento monta la polemica

I giochi per bambini torna in piazza Cavor e non mancano le polemiche. “Su richiesta di tantissime mamme abbiamo deciso di istallare i giochi per bambini qui”. Commenta ilsindaco Francesco Miccichè che ha voluto così accontentare un gruppo di cittadini che chiedevano l’istallazione dei giochi nella piazza. Sulla vicenda già monta la polemica tra chi ritiene che le piazze non devono ospitare giochi per bambini e chi invece pensa sia giusto così. “Questa è Agrigento – ammette il sindaco – ogni cosa che viene fatta c’è una discussione. Devo dire che in tanti che frequentano abitualmente la piazza mi avevano chiesto l’istallazione dei giochi. Piazza Cavour è frequentata da mamme e nonni, che vogliono vedere giocare i bambini”. Ma sulla polemica irrompe proprio una nonna che ricorda che una delle sue figlie si fece male proprio in piazza Cavour rompendosi un dente. Ed a proposito della sicurezza e delle normative sull’istallazione dei giochi in piazza il vicepresidente di Codacons Giuseppe Di Rosa fa notare che sul suolo della piazza manca un’adeguata pavimentazione che possa proteggere i bambini dagli urti. “Tale normativa – dice Di Rosa – indica che l’utilizzo di mattonelle in gomma antiurto, tappeti antiurto e pavimenti antitrauma sono obbligatorie in tutti i luoghi pubblici destinati ai bambini come ad esempio: parchi giochi esterni; aree gioco interne a scuole; ludoteche”.