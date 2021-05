Giochi matematici, sei alunni dell’Esseneto in finale

Grande trepidazione per la partecipazione alla finale dei Campionati internazionali di giochi matematici, categoria scuola secondaria di primo grado. Sono 6 gli alunni agrigentini dell’istituto “Esseneto” che sono stati ammessi alla finale nazionale dei Campionati Internazionali di giochi matematici organizzati dal centro Pristem Bocconi di Milano : Emma Alaimo, classe 2E ; Viola Aleo classe 1E , Andrea Curmona, classe 2D; Sofia Lentini e Alida Traversa 1B; Valeria Vassallo classe 2A. Docenti referenti: Silvana Conti, Marialuisa Gurgone, Angela Vullo.

Soddisfazione per l’importante risultato è stata espressa dal dirigente scolastico, Brigida Lombardi , che sottolinea l’importanza del traguardo raggiunto “frutto dell’impegno della scuola per il raggiungimento di obiettivi formativi sempre più elevati.

I nostri studenti – continua- hanno superato le semifinali disputate a distanza e adesso dalle gare bocconiane milanesi sarà selezionata la squadra nazionale che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale che si svolgerà secondo le nuove regole Anticovid, sempre a distanza. La finalità dei giochi, nello spirito di una sana competizione sportiva, è quello di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica e per gli studenti del nostro Istituto e’ ormai una piacevole tradizione essere ammessi, infatti già dal 2010 riescono a raggiungere ogni anno questo prestigioso traguardo, grazie ad un’ offerta scolastica che mira a sviluppare e potenziare le competenze logico- matematiche di base. Complimenti ai nostri ragazzi e ai loro docenti”.