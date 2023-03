Giocare a carte online: cosa offrono le migliori App

Non si afferma certo nulla di nuovo nel dire che Internet abbia cambiato radicalmente le nostre vite: acquistiamo online, comunichiamo online, lavoriamo online, e anche alcune forme di intrattenimento tipicamente tradizionali sono state oggi “travolte” dall’ondata digitale.

Anche i giochi di carte, oggi, fanno rima con web

I giochi di carte ne sono un chiaro esempio: questi intrattenimenti che hanno dilettato intere generazioni nei circoli e nei bar, o anche tra le mura domestiche, oggi si possono vivere comodamente online dietro ad uno schermo.

Certamente le partite faccia a faccia non sono cadute completamente nel dimenticatoio, esse sono, d’altronde, anche un’occasione conviviale, come anche una tradizione in occasione delle Festività, ma oggi la grande maggioranza delle sfide a carte si tiene proprio in rete.

Quali sono, dunque, le prerogative dei giochi di carte online? Cosa possono offrire le migliori App dedicate? Per rispondere a queste domande, l’ideale è analizzare una delle applicazioni che vanta più download in Italia, ovvero Digitalmoka.

In che modo ci si può divertire sulle App più popolari?

Anzitutto, va detto che queste applicazioni consentono di scegliere tra i giochi di carte più popolari in Italia, come la scopa, la briscola e il solitario, e le opzioni di gioco sono svariate.

Si può giocare da soli, ovvero sfidando il computer, o anche contro altri utenti, anch’essi collegati dal loro smartphone, che si tratti di amici o parenti o anche persone del tutto sconosciute, magari collegate dall’altra parte del mondo.

Molto interessante è il fatto che App come queste consentono anche di impostare il livello di difficoltà della partita: è impensabile, d’altronde, che i neofiti si ritrovino ad affrontare sfide impegnative come quelle dei giocatori più esperti, dunque differenziare in questo senso è utilissimo sia per rendere le partite più avvincenti, sia per affinare le proprie abilità in maniera progressiva.

Altre opportunità di personalizzazione del gioco

Sono diverse le opportunità di personalizzazione dal punto di vista grafico, l’applicazione citata, ad esempio, consente persino di scegliere con che tipo di mazzo di carte disputare la partita.

Le carte italiane, infatti, sono suddivise in molteplici varianti: trevigiane, napoletane, milanesi, e utilizzare il mazzo del proprio territorio è un piccolo dettaglio che fa sentire ancora di più “a casa”.

Queste App sono ovviamente disponibili sia per Android che iOS e, se lo si desidera, possono proporre i loro contenuti testuali anche in inglese.

La semplicità di queste App ha avvicinato ai giochi di carte anche tanti giovanissimi

Bastano pochi click, dunque, per potersi divertire online ai giochi di carte più iconici, e l’intuitività di queste App le rende adatte anche a chi non ha nessuna conoscenza di questi giochi.

Al contrario di quanto si potrebbe credere, infatti, le App dedicate ai giochi di carte non sono utilizzate soltanto dalle persone che hanno superato gli “anta”: anche tanti giovanissimi, infatti, hanno scoperto questa forma di intrattenimento e la reputano molto piacevole e riposante.