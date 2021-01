Gio’ Di Falco: “ Scifo rimane un simbolo di alta levatura etica e morale”

Anche il produttore e regista,Gio’ Di Falco, ricorda Angelo Scifo: “ La sua morte segna il confine tra il declino della politica fatta da persone per bene e competenti e l’ arrivo di una masnada di giustizialisti impuniti con amici nei palazzi della giustizia, tangentisti e criminali assortiti lanciati come sciacalli al furto dell’ultimo euro e alla conquista delle ultime poltrone regionali con una preparazione equivalente allo zero.

Il Prof. Scifo rimane un simbolo di alta levatura etica e morale e mi vanto di avere conosciuto la vera politica grazie a Lui.

Persona per bene ingiustamente messa alla gogna mediatica e giudiziaria, vittima, come chiunque di centro dx vada al potere, di una giustizia sempre più ideologica.

Le persone per bene rimangono nel cuore. Per sempre!”