Ginecologia dell’ospedale di Agrigento, paziente ringrazia per la professionalità delle cure ricevute

Accorata lettera di ringraziamento ed elogio, a seguito di un intervento chirurgico, da parte di una paziente al reparto di ginecologia ed ostetricia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento e all’equipe di sala operatoria:

“Desidero con immenso piacere e gratitudine raccontare la mia esperienza vissuta in reparto ginecologia di Agrigento con l’equipe della dott.ssa Maria Rita Falco Abramo.

Giorno 10 maggio c.m. sono stata ricoverata per polipectomia, subito assistita in modo cordiale e premuroso da tutto il personale adibito a questo primo step. L’indomani scesa in sala operatoria per isteroscopia operativa mi ha raggiunto il ginecologo di cui purtroppo non ricordo il nome, che in maniera professionale ma principalmente con un valore umano ineccepibile, mi ha descritto tutto ciò che avrebbero eseguito, tranquillizzandomi in modo affettuoso ma allo stesso tempo anche dal punto di vista operativo. Ho saputo dopo, che lo stesso medico ha collaborato nell’intervento, con la dottoressa primario Falco Maria Rita. Appena entrata in sala operatoria e lì si sa il freddo che sussiste per ovvi motivi, io tremavo tutta. Ad accogliermi una cerchia di giovani anestesisti (angeli) che accorgendosi del mio tremore, senza che io chiedessi nulla, si sono preoccupati di scaldarmi con un materassino che hanno riempito di aria calda con un phon. Mi hanno coccolata, scaldata, prima che mi sedassero, tant’è che li ho ringraziati tutti di cuore dicendo loro che in quel momento mi stavano dando la VITA. Ho salutato la dott.ssa Falco che mi ha ulteriormente tranquillizzata con la sua spiccata professionalità ed empatia e mi sono serenamente addormentata. Ciò ha permesso che al mio risveglio, ho avuto la sensazione, perfino, di avere fatto dei sogni meravigliosi. Quando aprii gli occhi, mi sono subito ritrovata accanto il dottore che mi aveva accolta all’inizio a raccontarmi l’esito positivo dell’intervento e a rassicurarmi ulteriormente. Salita in reparto, sono stata accudita da tutto il personale come meglio ci si aspetta per essere dimessa l’indomani. Sensazione? Mi sono sentita come in famiglia…mi sono portata a casa una bellissima esperienza per la quale mi sento di doverne dare testimonianza e di ringraziare tutto il personale e l’equipe medica della dott.ssa Falco Maria Rita Abramo”.