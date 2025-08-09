Agrigento – Una notte che resterà nella storia del divertimento agrigentino. Il “Capitano” Gigi D’Agostino, leggenda della musica dance mondiale, ha infiammato il pubblico del Mia Garden, regalando uno show che ha unito generazioni e fatto ballare migliaia di persone arrivate da tutta la Sicilia.

Al termine della serata, il dj ha voluto ringraziare pubblicamente la città di Agrigento, la Sicilia e l’Italia, dedicando parole speciali anche al locale: «Grazie Agrigento ❤️, Sicilia ❤️, Italia ❤️, grazie Mia Garden 🙌. Chi non c’era, domani mentirà e dirà che c’è stato».

Un riconoscimento non comune per l’artista, che in passato aveva ringraziato pubblicamente soltanto il prestigioso Ariston di Sanremo. Un segno dell’impatto e dell’energia che la serata ha avuto, frutto – come sottolineato anche dagli organizzatori – di impegno, professionalità e passione.

La pista gremita, le luci, l’atmosfera elettrizzante e l’inconfondibile sound del “Capitano” hanno trasformato il Mia Garden in un tempio della dance, consegnando ad Agrigento un evento destinato a restare nella memoria collettiva.

