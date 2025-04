Egogreen e ACI, alleati per la mobilità sostenibile: nasce una grande rete in Sicilia e Calabria

C’era una volta un’idea, nata a novembre. Oggi, quella visione prende forma in una delle cornici più suggestive d’Italia: la Valle dei Templi. Sabato 12 aprile, alle 10.30, nella storica Casa Barbadoro di Agrigento, Egogreen e ACI ufficializzeranno un accordo destinato a lasciare il segno: una convenzione che porterà i prodotti Egogreen in circa 70 Delegazioni Territoriali ACI, tra Sicilia e Calabria.

Un’operazione dall’enorme valore simbolico e strategico, che unisce il dinamismo imprenditoriale di un’azienda in piena espansione come Egogreen al prestigio centenario dell’Automobile Club d’Italia. Una partnership che parla il linguaggio della mobilità sostenibile, della transizione energetica e della concretezza.

“Accostare il nostro brand a quello di ACI – dichiara Marcello Giavarini, presidente di Egogreen – rappresenta il coronamento di mesi intensi di lavoro e un riconoscimento per tutto il team che ha creduto nel progetto. Oggi non celebriamo solo una firma, ma l’inizio di una sinergia capace di generare valore per il territorio.”

Alla conferenza stampa saranno presenti quasi tutti i presidenti delle Delegazioni ACI siciliane, oltre al presidente della Delegazione della provincia di Reggio Calabria. Attese anche le principali autorità civili della provincia, invitate direttamente da ACI, e la possibile presenza del Prefetto.

Due gli interventi principali in scaletta: quello di Marcello Giavarini, che illustrerà la missione e la visione di Egogreen, e quello dell’avvocato Salvatore Bellanca, presidente di ACI Agrigento, che approfondirà i servizi offerti dall’ente e l’importanza di questa alleanza.

L’evento sarà impreziosito da gadget pubblicitari targati Egogreen e si concluderà con un rinfresco curato da una realtà del territorio, a sottolineare l’impegno dell’azienda nel valorizzare le eccellenze locali. Una collaborazione strategica, sì, ma anche un messaggio: il futuro si costruisce insieme. E inizia da qui, nella terra dei templi.

