Giavarini acquista 100 biglietti per la partita Akragas-Misilmeri

L’ex patron dell’Akragas Calcio, acquista 100 biglietti per la sfida di domenica prossima, 15 maggio, che vedrà l’Akragas affrontare, all’Esseneto, il Misilmeri. “Lodevole la sensibilità e l’attaccamento all’Akragas calcio da parte del Sindaco Franco Micciché e dell’assessore Constantino Ciulla- dice Giavarini-. Dono 100 biglietti per la finale regionale a disposizione dei ragazzi allo scopo di avvicinarli allo sport. Si possono ritirare fino ad esaurimento degli stessi nella sede della Unipolsai Agrigento”. L’assessore allo sport, Costantino Ciulla, e il sindaco, Francesco Micciché, hanno rivolto un invito alla cittadinanza quello di “supportare la squadra che si è resa protagonista di una stagione interessante ed entusiasmante. Invito pertanto tutti tifosi e i simpatizzanti ad esserci numerosi, ad essere presenti per sostenere il Gigante con tutto il calore ed il sostegno necessario. Insieme- ha detto Ciulla- riempiamo l’Esseneto come il popolo biancoazzurro certamente sa fare”.