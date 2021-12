Gianofrio Pagliarulo è il nuovo presidente di Confartigianato Agrigento Al via una nuova stagione dell’associazione degli artigiani Vincenzo Insalaco ricoprirà ancora una volta il ruolo di segretario

Gianofrio Pagliarulo è il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Agrigento. È stato eletto nella sede dell’associazione territoriale. Al suo fianco, lavorerà il segretario Vincenzo Insalaco.

Pagliarulo, imprenditore nel settore alberghiero, ha espresso la volontà di avviare una nuova stagione per gli artigiani e le piccole imprese del territorio agrigentino, con una particolare attenzione anche all’aspetto del credito, area di interesse, oggi più che mai, in un periodo di pandemia e di crisi economica per le aziende. Pagliarulo è stato eletto alla presenza del presidente regionale di Confartigianato Sicilia,

Giuseppe Pezzati, e del segretario Andrea Di Vincenzo. Pezzati ha rivolto al nuovo presidente territoriale, al segretario e a tutto il direttivo, l’augurio di un buon lavoro per la nuova stagione che si apre oggi, e la disponibilità della federazione regionale di lavorare al fianco dell’associazione per la crescita del nuovo corpo dirigenziale e di tutti gli associati.

Cinque le priorità del programma del nuovo presidente Pagliarulo: recuperare un’identità; investire sul futuro; servizi di consulenza all’impresa; formazione, ambiente e sicurezza; servizi generali. “È per me un onore ricoprire questo incarico – ha detto orgoglioso Pagliarulo – e sono certo che con l’impegno di tutti, riusciremo a tutelare e promuovere i valori dell’artigianato e della piccola impresa, attraverso la cultura dell’associazionismo economico. Rappresenteremo i nostri associati e ne tuteleremo i loro interessi, provvedendo alla loro informazione, assistenza e consulenza”.