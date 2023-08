Dopo il trionfale concerto alla Valle dei Templi, Gianni Morandi ha colto l’occasione per immergersi nella straordinaria bellezza naturale della Sicilia. Il celebre artista, insieme alla moglie Anna Dan, ha fatto tappa nella splendida Scala dei Turchi, un luogo magico dove la marna bianca si fonde con il mare cristallino.

Il cantante, desideroso di sperimentare appieno l’esperienza, ha degustato vino dell’Etna e assaggiato la Calamarata al verde basilico con gamberoni di Mazara del Vallo, immergendosi nella cultura locale. Tuttavia, un momento di malinconia ha attraversato il suo volto quando ha cercato di toccare con mano la marna bianca. Gli è stato spiegato che, per motivi di sicurezza, l’accesso diretto è limitato al pubblico. Nonostante ciò, Morandi ha apprezzato il privilegio di ammirare da vicino uno dei gioielli naturali più iconici della Sicilia.

Accompagnato dalla sua talentuosa band, il cantante in questi giorni in Sicilia ha condiviso momenti di complicità e musica con i suoi collaboratori. Ricky Quagliato alla batteria, Paola Zadra al basso, Maurizio Campo al pianoforte, Michele Lombardi alle tastiere, Daniele Leucci alle percussioni, Ambrogio Frigerio al trombone, Camilla Rolando alla tromba, Nicholas Lecchi al sax, e il supporto vocale di Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra hanno contribuito a creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

La breve sosta presso la Scala dei Turchi ha dato a Gianni Morandi l’opportunità di catturare momenti di bellezza e ispirazione, rendendo questo viaggio un capitolo memorabile nella storia dell’artista e nella sua continua ricerca di emozioni e connessioni autentiche.

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan hanno colto l’occasione per godersi un momento di relax presso il suggestivo Lounge Beach Scala dei Turchi, di Nino Sanfilippo. Dopo il trionfale concerto alla Valle dei Templi, la coppia si è immersa nelle acque cristalline e ha ammirato la maestosità della natura circostante. Un momento di tranquillità e condivisione, che ha reso ancora più speciale il loro soggiorno in Sicilia. Con la loro presenza, Gianni Morandi e Anna Dan hanno lasciato un’emozione indelebile nella spiaggia e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di condividerli in quella meravigliosa cornice.