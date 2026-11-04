Si cercano tracce biologiche, impronte digitali e profili balistici per dare un nome e un volto ai responsabili della doppia notte di piombo che a settembre hanno terrorizzato la città. L’appuntamento chiave è fissato per il prossimo 11 dicembre, alle ore 10, presso i laboratori del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Palermo. In quella sede, gli specialisti eseguiranno accertamenti tecnici non ripetibili sui reperti sequestrati dopo il raid intimidatorio compiuto in via Dante. Il fascicolo d’inchiesta, coordinato dalla Procura della Repubblica di Agrigento, è al momento ancora aperto a carico di ignoti.

La Questura ha già provveduto a notificare l’avviso di inizio degli accertamenti all’amministratore dello stabile di via Dante, con l’incarico di informare tutti i condomini. I residenti, in quanto parti lese, avranno la facoltà di nominare avvocati e consulenti tecnici di fiducia per assistere alle delicate operazioni di laboratorio.

Le indagini, condotte sul campo dagli agenti della Squadra Mobile e della sezione Volanti, e dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile ruotano attorno a due episodi distinti ma drammaticamente vicini, consumati a distanza di appena 24 ore l’uno dall’altro. Il primo raid è andato in scena nella notte del 16 settembre in via Dante. Sfruttando il buio pesto e le strade deserte, un uomo incappucciato è arrivato a piedi e ha aperto il fuoco contro il portone d’ingresso di un edificio residenziale.

Quattro i colpi esplosi in rapida successione: tre hanno centrato in pieno l’infisso, mentre uno è andato a vuoto, finendo sull’asfalto. Esattamente ventiquattro ore dopo, la seconda intimidazione si è verificata in via Garibaldi. In questo caso ad agire sono stati due individui a bordo di una moto, i quali hanno scaricato ben dieci bossoli contro il prospetto esterno e il portone di un’altra palazzina.

In entrambi i casi, l’arma utilizzata dai malviventi è una pistola calibro 7,65. Proprio la coincidenza del calibro e la vicinanza temporale spingono gli inquirenti a privilegiare la pista di un collegamento diretto tra i due eventi, sebbene l’ipotesi sia ancora in fase di riscontro. Le “missioni di piombo” presentano le caratteristiche tipiche dei messaggi trasversali e degli avvertimenti mirati nei confronti di due specifici residenti dei condomini finiti nel mirino. Gli esami balistici e biologici di Palermo serviranno a estrarre elementi utili a dare una svolta investigativa al fitto mistero.

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