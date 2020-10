Giacalone (FI): Benvenuta onorevole La Rocca

AGRIGENTO. Il coordinatore cittadino di Forza Italia Agrigento, William Giacalone plaude alla scelta dell’onorevole Margherita La Rocca di aderire al partito azzurro.

“Una grande personalità – commenta Giacalone – si aggiunge nel partito di Forza Italia in provincia di Agrigento, l’onorevole La Rocca Ruvolo, Sindaco di Montevago, Deputato Regionale e Presidente della Commissione Sanità all’Assemblea Regionale Siciliana.

La sua adesione testimonia la bontà del progetto politico di Forza Italia in Sicilia ed in provincia di Agrigento in particolare.

il coordinamento della Città di Agrigento, con in testa l’on. Gallo, tutti gli eletti al Consiglio Comunale e tutti i candidati nella lista di Forza Italia, nonchè l’assessore designato nella Giunta municipale Costanza Scinta, hanno già concordato un incontro con l’on. La Rocca Ruvolo per presentare la città e discutere di tutte le criticità in cui versa per così intraprendere un percorso politico insieme che porterà a traguardi lontani”.