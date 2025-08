“In un tempo in cui la fragilità si è fatta presenza concreta, ho trovato in voi non solo competenza medica, ma anche umanità, responsabilità e dedizione autentica. La vostra scelta di assumervi la piena responsabilità del bene del paziente, mettendo sempre la sua vita e dignità al primo posto, è stata per me testimonianza vivente di ciò che la sanità dovrebbe essere: un luogo in cui l’etica professionale guida ogni gesto, ogni decisione, ogni cura”. È con queste parole che un cinquantenne narese, che ha avuto la figlia ricoverata al reparto Utin dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ha protocollato l’istanza per donare dei beni all’unità operativa Neonatologia che è diretta dal primario Maria Grazia Mula.

Un gesto di generosità per ringraziare il personale medico e sanitario. I beni donati sono: un letto di rianimazione con materasso, una culla, un fasciatoio e delle cassettiere: con una spesa di poco più di 9 mila euro. Il narese vuole esprimere “profonda e sincera gratitudine all’unità di Terapia intensiva neonatale di Agrigento, per l’accoglienza, la cura e la professionalità con cui è stata assistita mia figlia in un momento particolarmente delicato della sua vita”. Un riconoscimento pubblico del valore e operato di medici e infermieri del reparto. “Spero – conclude la lettera – che possa essere d’esempio a monito per tutta la categoria: che il paziente, sempre, sia messo al centro, con rispetto, competenza e umanità”.

