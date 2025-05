Nel primo trimestre del 2025, il Comune di Agrigento ha incassato oltre 490 mila euro grazie alla gestione delle pratiche urbanistiche di Edilizia Pubblica e Privata: 227.888 euro dai condoni edilizi e 264.689 euro dai permessi di costruire. Questi numeri confermano il trend positivo che abbiamo registrato durante i quattro anni precedenti dell’amministrazione Miccichè, periodo nel quale sono stati complessivamente incassati oltre 8,7 milioni di euro, di cui 4,1 milioni derivanti dai condoni e 4,6 dai permessi di costruire. “Dopo la pandemia – afferma l’assessore comunale Gerlando Principato -, abbiamo osservato una crescita costante, con una media annua di circa 1,1 milioni di euro. È un risultato importante, frutto dell’impegno e della professionalità dei tecnici e degli amministrativi comunali che, nonostante la riduzione di personale dovuta ai pensionamenti, hanno garantito continuità, competenza e risultati. La performance registrata nel primo trimestre di quest’anno rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti e dimostra l’efficacia del sistema che abbiamo costruito e sostenuto nel tempo”.

“Questo è anche un risultato politico rilevante, che riflette un aumento della produttività degli uffici – sottolinea Principato -. Sono convinto che, attraverso le progressioni di carriera – sia orizzontali che verticali – il personale potrà essere ulteriormente valorizzato e messo nelle condizioni di operare ancora meglio. L’Amministrazione comunale ha dato indicazioni precise e ha fornito gli indirizzi politici necessari per sbloccare le risorse finanziarie indispensabili al raggiungimento di questi obiettivi”. “È un impegno che il Sindaco ha assunto e che stiamo portando avanti con determinazione. Personalmente sono molto soddisfatto, perché in pochi avrebbero scommesso sul raggiungimento di questi numeri. Questo risultato dà finalmente il giusto riconoscimento alla forza lavoro che quotidianamente opera negli uffici con serietà e dedizione, garantendo servizi più efficienti e maggiore certezza per i cittadini. Ritengo sia doveroso dare merito a chi lavora con impegno per regolarizzare le pratiche urbanistiche – conclude Principato – un passaggio fondamentale per rimuovere ostacoli al mercato immobiliare, sbloccare compravendite, incentivare la rigenerazione urbana e assicurare nuove entrate per il Comune di Agrigento”.

