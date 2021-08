Gestione pluripiano, Di Rosa chiede accesso agli atti

Il vice presidente provinciale del Codacons, Giuseppe Di Rosa, chiede al comune di Agrigento il rilascio di tutti i documenti “che compongono la pratica, relativi alla gestione del parcheggio pluripiano di proprietà comunale concesso in uso ad una società esterna, giusta determina dirigenziale n. 540 del 10.03.2016 con oggetto “Parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni – Approvazione bando di gara e capitolato speciale per affidamento in concessione C.I.G. 662153036A”.

Si chiede, altresì, di volerci dare notizie sul mancato rispetto di vari articoli del capitolato speciale d’appalto e specificatamente dell’Art. 4 – “Versamento canone dovuto al Comune – con il quale è previsto che: “L’importo spettante dovrà essere versato, in rate bimestrali anticipate entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardato pagamento del bimestre sarà applicata una penale pari al 2% dell’importo pagato in ritardo. Per i ritardi superiori a 60 giorni, l’amministrazione potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto”.

Tanto si torna a chiedere visto che i documenti in nostro possesso si sono fermati al bonifico di versamento del canone del febbraio 2020. ”