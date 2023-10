Il comune di Agrigento vuole affidare ai privati la gestione dei parcheggi a pagamento in città ma anche nelle frazioni. La Giunta Miccichè ha approvato la proposta della società “Gps Global Parching Solutions” di Piacenza. Il prossimo passo è la gara d’appalto. La giunta ritiene utile attivare “forme di cooperazione a lungo termine con operatori privati- si legge nella delibera del 2 ottobre scorso- richiedendo agli stessi la formulazione di proposte di intervento volte alla realizzazione di nuovi spazi destinati alla sosta tali da contrastare l’atavica carenza di aree di parcheggio, alla rifunzionalizzazione del parcheggio pluripiano Atenea, al funzionamento dell’attuale zona ZTL posta a protezione del centro storico di Agrigento, a regolamentare l’accesso in Città dei bus turistici, prevedendo anche il ripristino del parcheggio Cugno Vela, a realizzare nuovi percorsi privilegiati in cui si invitano gli automobilisti ad affluire verso i parcheggi della Città in maniera semplice ed immediata così da contenere il più possibile il traffico e quindi anche le emissioni, istituire il sistema ZTL stagionale nella frazione di San Leone, in modo da contrastare il fenomeno di congestione del traffico che caratterizza la località balneare nella stazione estiva”. La società verserà nelle casse del comune un canone annuo di 185 mila euro e si occuperà della gestione degli stalli per i prossimi 20 anni per un importo complessivo di quasi 4 milioni di euro. Il progetto prevede l’aumento dei parcheggi con le strisce blu con conseguente estensione della zona a traffico limitato. La gestione, dunque, non riguarderà soltanto i parcheggi nel centro città ma anche a San Leone e il recupero dell’area di sosta di Cugno Vela a Villaseta e del pluripiano “Atenea”. Le tariffe della sosta potranno essere pagate con i metodi classici ma anche con l’utilizzo di una apposita app. Contrario al progetto è Giuseppe Di Rosa del Codacons che parla di “un atto dannoso, penalizzante, antieconomico per le casse comunali”.