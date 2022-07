Gessica Lattuca compie 31 anni. Palumbo: “Basta. Vogliamo la verità”

Oggi la favarese Jessica Lattuca compie 31 anni. O ne avrebbe compiuti 31. “Basta. Vogliamo la verità, lo vuole Favara, lo vogliono i cittadini onesti”, ha detto il sindaco Antonio Palumbo, nel giorno del trentunesimo compleanno della mamma di quattro figli. “E’ in questa incertezza terribile il senso di questa vicenda – continua il primo cittadino -, che addolora una famiglia e getta un’onta indelebile su un’intera comunità. Di Jessica non abbiamo più notizie dal 12 agosto 2018. In questi anni si sono moltiplicate le ipotesi, le piste, le false notizie. L’unica cosa certa è che la mamma di quattro figli, e una figlia lei stessa, è scomparsa: inghiottita dal silenzio, dalla complicità, dall’omertà”.