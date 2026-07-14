“Esprimo, a nome mio e del Consiglio d’Ordine, grande soddisfazione per l’elezione dell’amico e collega architetto Gero Niesi alla presidenza di Confcommercio di Agrigento. Siamo certi che l’architetto Niesi, conoscendone le doti umane e la grande professionalità, con la nuova giunta esecutiva, farà certamente tanto e non solo per lo sviluppo del commercio nell’Agrigentino”. Lo dice il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, in merito all’elezione a presidente della Confcommercio provinciale dell’architetto Gero Niesi.

“Anche per rilanciare il progetto che, riteniamo, sia doveroso portare avanti anche da parte delle Amministrazioni comunali: riportare le attività commerciali e artigianali nei centri storici – continua Cimino -. Con la presidenza di Gero Niesi, insieme, potremmo programmare e pianificare le più opportune strategie di sviluppo a cominciare da Agrigento, Licata, Canicattì, Sciacca e Favara e proseguendo con i centri storici dei piccoli comuni della nostra provincia”.

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