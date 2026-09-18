Il pittore, Gerlando Meli, è tra i partecipanti alla 33° edizione del premio “Arte 2026 Cairo Editore Milano”, al concorso nazionale di pittura scultura fotografia e grafica. Il pittore aragonese, ma di adozione raffadalese partecipa con una sua opera dal titolo “Ricordi” realizzata con il suo stile dell’ astratto informale . Il premio è organizzato dalla casa editrice Cairo Editore Giorgio Mondadori Milano. Le opere saranno esposte dal 13 al 18 ottobre prossimi nelle sale del museo permanente Milano. Tutti i vincitori e selezionati verranno inseriti nella rivista di arte Cairo Editore -Giorgio Mondadori e nel catalogo d’arte.

In una nota, scrive del pittore Meli, il critico d’arte e direttore della New Art Promotional, Francesco Ghetta: “un’intensità cromatica che trasmette emozioni memoriali fruitori di visioni oniriche filtrate dalla sua vulcanica mente creata”. Il pittore Meli ha esposto con i maggiori nomi dell’arte contemporanea ed ha partecipato a mostre , concorsi , rassegne d’arte e biennale nazionale e internazionale tra cui New York, Parigi, Vienna, Montecarlo e Berlino ottenendo prestigiosi premi e riconoscimenti a cominciare dal Gran Prix de Paris per continuare con il Premio Nobil dell’arte nel Principato di Monaco.

Ha ricevuto la laurea honoris causa in arte figurativa a Taranto, Premio artisti per l’Unicef Palermo. Nominato ambasciatore dell’arte italiana nel mondo a Brindisi è stato protagonista all’ omaggio al bicentenario del Tricolore S. Paolo Senza Latina. È stato premiato come Gladiatore d’oro trofeo Cesare Roma ed ha ottenuto anche il Premio censimento nel libro d’oro artisti italiani contemporanei oltre al David di Michelangelo.

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