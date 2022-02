Gerlando Amato riconfermato presidente del Panathlon Club di Agrigento

Con il rinnovo delle cariche biennali, Gerlando Amato è stato riconfermato dall’assemblea dei Soci, presidente del Panathlon Club di Agrigento per il biennio 2022-23. Questo il dato uscito dalle votazione dell’assemblea biennale che si è tenuta nella giornata di domenica 30 gennaio u.s. presso il Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento. Il rinnovato Consiglio Direttivo è formato da, Filippo Napoli Past President, Ettore Castorina Vice Presidente, Pasquale Mauro Segretario, Giuseppe Gangarossa Tesoriere, Angela Giglia, Antonella Attanasio (delegato Coni), Salvatore Restivo e Silvio Torregrossa, consiglieri. E’ motivo di orgoglio rappresentare il Club del Panathlon di Agrigento, tra i più longevi della Sicilia, essendo stato fondato nel lontano 1965 che annovera tra i propri iscritti personalità dello sport che hanno rappresentato, ad alto livello, il mondo dello sport agrigentino. “La mia rielezione – ha commentato il Presidente Amato – mi carica di ulteriore responsabilità. E’ una grande manifestazione di affetto e di stima riposta nella mia persona, da parte di tutti i soci, che mi hanno voluto testimoniare, in maniera compatta, la loro fiducia”. “Veniamo da un biennio molto difficile, dovuto alla Pandemia che ha limitato la realizzazione delle attività programmate. Siamo comunque riusciti a portare a termine iniziative di rilievo come l’attuazione del progetto “Friendly Games “, essere stati presenti in giuria per la valutazione dei finalisti al premio nazionale “ Bancarella dello Sport “, il progetto “ Ewos 2021” in occasione della Settimana Europea dello Sport e il progetto “ Il Fair Play Riparte dalle Scuole “ in corso di attuazione presso le scuole della città e in alcune della provincia – ha commentato Amato – Speriamo, che la situazione sanitaria in futuro migliori, così da poter tornare pian, piano alla normalità, così da potere proporre e realizzare altre iniziative. Ringrazio tutti i soci per la fiducia accordatami, confermandomi alla guida del club per i prossimi due anni”.