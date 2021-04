Geraldo Alongi alla guida del coordinamento regionale per le cure palliative

Il medico agrigentino, Geraldo Alongi, è stato chiamato a guidare il Coordinamento Regionale per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore. Alongi è primario del reparto Hospice e Clinica del Dolore del San Giovanni di Dio di Agrigento e Direttore Responsabile dell’Unità Operativa di Cure Palliative. Dopo dieci anni in qualità di componente del tavolo tecnico regionale, l’esperienza di Alongi viene premiata con la carica di Coordinatore. Un risultato importante per un medico che ha portato e continua a portare lustro alla sanità agrigentina e che conferma l’impegno da sempre profuso nel campo delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore. “A nome mio e del Consiglio d’Ordine – afferma Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Agrigento (Omceo) – esprimo le più sincere congratulazioni al dottore Alongi, consigliere di quest’Ordine, per il prestigioso incarico ricevuto. Siamo ben lieti che un professionista del suo calibro possa guidare il Coordinamento regionale per le Cure palliative e la Terapia del dolore individuando nuovi percorsi di cure e gestione del paziente in un ambito, quale, appunto, le Cure palliative e la Terapia del dolore, di grande rilevanza nel nostro sistema sanitario”. Oltre alla nomina di Geraldo Alongi, altri due medici agrigentini entrano a far parte del Coordinamento. Si tratta di Adriana Malfitano e Salvatore Farruggia, iscritti all’Omceo di Agrigento. “I nostri migliori auguri di buon lavoro ai medici agrigentini – conclude il presidente Omceo Agrigento, Santo Pitruzzella – affinché diano vigore alle attività svolte dal Coordinamento apportando ulteriori benefici ai pazienti che necessitano di tali terapie”.