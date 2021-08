Genitori lo dimenticato al bar, barista e polizia risolvono tutto

Un bambino di 8 anni è stato “dimenticato” davanti ad un bar dai genitori, ma fortunatamente tutto si è risolto nei migliori dei modi. Il piccolo, si trovava con i familiari, ma anche con gli zii e cugini, ad Agrigento in un bar del viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè.

Ad un certo punto, non vedendo più nessuno, è rimasto seduto da solo, e non si è mosso, in attesa che qualcuno lo andasse a riprendere. A notare quel bambino solo è stato il barista, che ha avvertito 112.

Sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti, e da lì poco dopo, il piccolo è stato consegnato ai suoi genitori, nel frattempo tornati indietro. I genitori stando a quanto è emerso dalle ricostruzioni degi agenti hanno creduto che il bambino fosse in macchina con lo zio e i cuginetti.