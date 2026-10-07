Una discussione nata per motivi di gelosia ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di grave all’interno di un’abitazione di San Leone, il quartiere balneare di Agrigento. Protagonisti della vicenda sono un uomo di 45 anni e la compagna coetanea. La lite, scoppiata nel corso della serata, è degenerata rapidamente anche a causa dello stato di alterazione psicofisica della donna, dovuto all’eccessiva assunzione di bevande alcoliche.

Al culmine del diverbio, la 45enne ha afferrato un grosso coltello da cucina, puntandolo minacciosamente contro il compagno. L’uomo, spaventato dalla condotta della convivente, ha allertato il 112. Solo il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio: gli uomini in divisa giunti sul posto, sono riusciti a riportare la calma.

Trattandosi di un episodio di minacce aggravate, la procedibilità del reato resta legata alla presentazione di una formale querela di parte da parte della vittima.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp