Gelati senza tabella ingredienti: maxi multa a locale

Nel banco dei gelati avrebbero dovuto essere indicati gli ingredienti e gli allergeni dei vari gusti. Una tabella obbligatoria sull’etichettatura e sulla tracciabilità del prodotto.

Ed è per questo motivo che i carabinieri del Centro anticrimine natura del Comando provinciale di Agrigento, hanno elevato una maxi sanzione da 4 mila euro, per violazione in materia di elenco ingredienti, al proprietario di un bar-gelateria di San Leone.

Quando gli uomini in divisa hanno ispezionato l’attività lavorativa hanno chiesto della tabella informativa sugli allergeni. Il titolare non avrebbe saputo dare una valida motivazione. Quindi i militari hanno proceduto a relazionare il verbale sanzionando l’esercente.